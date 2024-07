Palavra do dia 19-07-2024: Peroba Significado de Peroba: Indivíduo cara de pau ou intrometido. Está relacionado ao produto óleo de peroba que é utilizado para dar brilho... Dicionário Informal|Do R7 19/07/2024 - 04h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 04h22 ) ‌



