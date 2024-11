Palavra do dia 22-10-2024: Sinergia Significado de Sinergia:Ato simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o mesmo fim; Convergência das partes de um todo que concorrem... Dicionário Informal|Do R7 22/10/2024 - 04h07 (Atualizado em 22/10/2024 - 04h07 ) twitter

Significado de Sinergia:

Ato simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o mesmo fim;

Convergência das partes de um todo que concorrem para um mesmo resultado;

Efeito resultante da ação de vários agentes que atuam da mesma forma, cujo valor é superior ao valor do conjunto desses agentes, se atuassem individualmente.