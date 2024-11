ENEM 2024: R7 e FTD Educação divulgam gabarito extraoficial do segundo dia prova A transmissão da Correção Enem - FTD Resolve com o time de especialistas no dia 10 de novembro acontece no YouTube da FTD a partir das 18 horas Educação|Do R7 09/11/2024 - 10h42 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem acessar o portal FTD Resolve ou o canal no YouTube da FTD Educação a partir das 18 horas no próximo domingo, 10, poderá acompanhar a correção das questões de Matemática e Ciências da Natureza aplicadas no segundo domingo de exame.

A transmissão será feita pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=9_CnoiXlsHE&ab_channel=FTDEduca%C3%A7%C3%A3o

No primeiro domingo, foram aplicadas as provas de Redação, Ciências Humanas, Linguagens e códigos. A transmissão está disponível no link: https://youtube.com/live/-UiZns69xR8

Quem vai resolver as questões selecionadas do Enem 2024 no portal FTD Resolve e no YouTube da FTD serão especialistas de cada área do conhecimento, que se inscreveram no exame para fazer a prova.

‌



A live de correção terá como âncora o diretor-adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação, Júlio Ibrahim, que dará uma visão geral da prova, apontando as dificuldades, “pegadinhas” e trazendo os comentários sobre as questões corrigidas.

O professor Ailton Dias, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), também vai participar da transmissão ao vivo, mediando o chat com o público e apontando as principais dúvidas e assuntos comentados.

‌



A live também contará com a participação de Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, que explicará como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método adotado para o cálculo das notas do ENEM, trazendo as principais perguntas e respostas sobre o tema e como ele funciona na prática.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um dos pontos cruciais para a realização de qualquer prova, especialmente o vestibular, é saber administrar o tempo. Na prova deste domingo, dia 12, os candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão cinco horas para responder às questões. S... Um dos pontos cruciais para a realização de qualquer prova, especialmente o vestibular, é saber administrar o tempo. Na prova deste domingo, dia 12, os candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão cinco horas para responder às questões. Samara Nabuco, psicóloga do serviço de atendimento psicológico do curso pré-vestibular Anglo, afirma que traçar uma boa estratégia é crucial e pode determinar a vaga do aluno no ensino superior. Meri Helen Gouveia Santos, coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade Anhanguera, elencou cinco dicas para ter um bom desempenho no exame. Confira a seguir:

A expectativa é que os gabaritos extraoficiais sejam postados no site FTD Resolve, de acordo com as versões/cores de cada prova, ainda na noite do domingo.

‌



O gabarito oficial do Enem 2024 deverá ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no site oficial do Enem no dia 20 de novembro.

“O momento da prova é, naturalmente, cercado de muitas expectativas pelos estudantes que se dedicaram o ano todo até aquele momento. Como o gabarito oficial só é divulgado posteriormente, acompanhar a correção ao vivo logo no dia da prova permite ao candidato já ter um panorama de onde foi bem. Para os estudantes que estão fazendo o Enem como treineiros, esta é uma oportunidade também muito rica para se acostumar com o ritmo da prova e identificar pontos de melhoria.

Nós, na FTD, estamos muito animados para apoiar os estudantes do Brasil todo neste momento tão importante da trajetória acadêmica dele”, comenta Júlio Ibrahim, diretor-adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação.

Após a divulgação do gabarito oficial pelo INEP, uma nova jornada começa: são gravadas aulas para cada um dos itens, explicando cada questão em uma aula dinâmica e completa, que ajuda na revisão dos temas estudados para os candidatos dos próximos exames.

A FTD Educação é uma das maiores empresas de soluções educacionais do país, com mais de 120 anos de história, e uma das principais fornecedoras de livros didáticos para o PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático), além de atuar com sistemas de ensino em mais de 5.200 escolas da rede privada e em escolas públicas de aproximadamente 200 municípios, com cerca de 1,5 milhão de estudantes, dos quais cerca de 900 mil na rede privada, 450 mil na rede pública e 150 mil em idiomas.