Governança fundiária é tema de seminário voltado ao setor de agrimensura em Goiás

Técnico em Agrimensura desempenha papel fundamental na área de georreferenciamento, medição de terras e representação cartográfica Dênio Simões/Agência Brasília/Arquivo - 05.11.2015

Interessados em debater os princípios da governança fundiária e o protagonismo do técnico na área podem se inscrever para o Seminário Nacional de Agrimensura. O evento, que começa na próxima quinta-feira (4) e vai até o sábado (6), está com formulário aberto para receber participantes de todo o país. Os debates serão em Goiânia, no Campus V da PUC Goiás.

São esperados pelo menos 350 participantes. Na programação, estão previstas discussões sobre inovação, sustentabilidade ambiental, governança, gestão territorial, sistemas eletrônicos empregados por órgãos governamentais, regularização fundiária urbana e mapeamento aéreo.

Também está agendado um dia de campo, com conversas sobre desafios e possibilidades na gestão territorial; cadastro rural e registro de imóveis; e atualizações sobre normativas aplicadas à atuação dos técnicos industriais em Agrimensura.

Entre os convidados estão representantes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) de Minas Gerais e do Mato Grosso, do IFSC (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina), e da iniciativa privada.

O evento é organizado pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), com apoio do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01) e do Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de Goiás (Sintec-GO).