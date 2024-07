Brasília precisa de crescimento ‘ordenado e planejado’, diz vice-governadora do DF Celina Leão defendeu estratégias que pensem no bem-estar da população a longo prazo e comentou sobre expansão do metrô

Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/07/2024 - 14h12 (Atualizado em 01/07/2024 - 14h52 )

