Inscrições para o Enem 2024 começam nesta segunda com isenção para gaúchos Registro poderá ser feito até 7/6; taxa de inscrição, de R$ 85, deve ser paga entre 27/5 e 12/6, e as provas estão marcadas para 3 e 10/11

Provas serão em 3 e 10 de novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 12.11.2023)

As inscrições para o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) começam nesta segunda-feira (27) e seguirão abertas até 7 de junho. Os estudantes podem fazer o registro por meio do portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) , órgão responsável pela realização da prova, com CPF e cadastro do gov.br. A taxa de inscrição, de R$ 85, pode ser paga entre 27 de maio e 12 de junho. As provas deste ano estão marcadas para 3 e 10 de novembro.

Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que todos os estudantes do Rio Grande do Sul terão isenção do pagamento. Segundo Santana, a previsão é que cerca de 40 mil alunos gaúchos sejam beneficiados, com custo de R$ 3,5 milhões.

“Vamos aguardar um pouco como vai se comportar o quadro dos municípios afetados para apresentar um calendário exclusivo. Isso se soma a uma série de ações do ministério já anunciadas. Todos os alunos que não têm direito a isenção serão isentos da taxa. Quem não se inscrever agora, vamos anunciar um calendário extra para inscrições [para participantes do Rio Grande do Sul]. Vamos apresentar novo calendário para que novas inscrições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas. Sobre a prova, vamos avaliar até lá se há necessidade de Enem exclusivo para o Rio Grande do Sul”, declarou o ministro.

O desastre no estado já deixou 163 mortos e 806 feridos, segundo o balanço da Defesa Civil local divulgado às 9h dessa sexta (24). Outras 65 pessoas estão desaparecidas e 581.613, desalojadas — das quais 63.918 estão em abrigos. As forças de resgate já salvaram 82.666 gaúchos e 12.440 animais. No total, cerca de 2,3 milhões de cidadãos foram afetados pela tragédia, em 469 municípios, 94% do estado.

Provas objetivas, 180 questões e uma redação

As provas do Enem serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal. O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em Língua Portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. O participante também responderá às questões da prova de Língua Estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

No segundo dia do Exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

O participante “treineiro” será submetido às mesmas regras que os demais participantes, exceto quanto à divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, serão divulgados 60 dias após a divulgação dos resultados do exame.