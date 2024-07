Prazo para complementar inscrições prorrogadas do Fies começa nesta quarta Período será para participantes pré-selecionados das duas últimas edições do programa; procedimento deve ser feito pelo Fies Social Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



Procedimento deve ser feito até 2 de agosto Marcelo Casal JR/Agência Brasil

O prazo de complementação de informação de inscrição para os estudantes que participaram dos processos seletivos do segundo semestre de 2023 ou do primeiro semestre de 2024 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e que tiveram a conclusão prorrogada para a segunda metade do ano começa nesta quarta-feira (31). O procedimento deve ser feita até às 23h59 de 2 de agosto pelo Fies Social.

A complementação da inscrição no Fies é um processo que ocorre após a divulgação dos resultados da seleção inicial, quando os candidatos que foram pré-selecionados precisam confirmar e fornecer informações adicionais para prosseguir com o pedido de financiamento.

Como fazer

Os candidatos pré-selecionados devem acessar o sistema do Fies com suas credenciais para iniciar o processo de complementação de inscrição. Em seguida, é preciso preencher as informações solicitadas e outros dados que não foram solicitados no momento da inscrição inicial.

Após a complementação da inscrição no sistema, os candidatos devem validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida. A CPSA é responsável por verificar e validar as informações fornecidas.

Uma vez que a complementação de inscrição é aceita e validada pela CPSA, o candidato segue para a etapa de formalização do contrato de financiamento junto ao agente financeiro designado.

O que é o Fies

O Fies é um programa com objetivo de conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Para participar, o estudante precisa ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

*Sob supervisão de Thays Martins