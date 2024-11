Centro integrado reúne informações de segurança no primeiro dia de provas do Enem 2024

Uma central de comando coordenada pelo Ministério da Justiça garante o acompanhamento em tempo real de possíveis ocorrências durante a aplicação das primeiras provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (3). O coordenador-geral substituto da Operação Enem 2024, Anderson Dutra Tebaldi, explicou que representantes de cada estado alimentam em tempo real um painel central com a situação em cada região. “Nosso papel da Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública] é, com os estados, estar acompanhando — via Cortex — todo o andamento da prova”, ressalta.