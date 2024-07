Além do Brasil, 66 países realizam eleições em 2024 Pelo menos 47 países já escolheram representantes por meio das urnas este ano, e no domingo (28), haverá eleição na Venezuela Eleições 2024|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h00 ) ‌



Nova urna eletrônica, que será usada nas eleições de outubro no Brasil Gabriela Coelho/R7

O ano de 2024 não é eleitoral apenas no Brasil. Até o dia 15 de julho, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pelo menos 47 países já escolheram representantes por meio das urnas. Entre eles, estão Índia, Paquistão e México, além da União Europeia, formada por 27 países e que escolheu representantes para o Parlamento Europeu. Até o fim do ano, serão, pelo menos, 66 países. Neste domingo (28), haverá eleição na Venezuela.

O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O pleito municipal ocorre em 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 do mesmo mês. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 municípios. Conforme o TSE, os 155.912.680 eleitores representam um aumento de 5,40% em relação ao eleitorado das eleições municipais de 2020.

Segundo dados do TSE, “dos dois bilhões de eleitoras e eleitores que já foram ou ainda devem ir às urnas em 2024, quase metade está concentrada na Índia: o país realiza a maior eleição do planeta, com 970 milhões de indianos aptos a votar. Eles elegeram, entre abril e junho, 543 legisladores para o Congresso do país, chamado de Lok Sabha. O primeiro-ministro, Narendra Modi, foi reeleito para o terceiro mandato””.

No México, 88 milhões de eleitoras e eleitores foram chamados às urnas, em junho, para votar. Em disputa, estavam os cargos de vereador, governador e presidente da República, o qual será ocupado, pela primeira vez, por uma mulher: Claudia Sheinbaum. No Reino Unido, a renovação das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, na primeira semana de julho, fez de Keir Starmer o novo primeiro-ministro britânico”, disse o TSE.

Publicidade

Em 30 de junho e em 7 de julho, os franceses também foram às urnas em eleições antecipadas, convocadas pelo presidente Emmanuel Macron, para escolher, em dois turnos, os 577 novos representantes.

Perfil dos brasileiros

Desse total de mais de 155 milhões no Brasil, 52% são mulheres e 48% são homens. São 81,8 milhões de brasileiras aptas a votar e 74 milhões de homens. 47,2 mil pessoas se declararam transgênero. A faixa etária que chama a atenção é de 45 a 59 anos, que soma 38.883.736 eleitores. O eleitorado jovem do Brasil, entre 16 e 17 anos, é de 1,83 milhão de pessoas.

Publicidade

A maioria dos eleitores está no Sudeste: são 66,9 milhões de pessoas nesta região, o que equivale a 42,9%. O Nordeste conta com 43,3 milhões de eleitores, sendo 27,7% do total. Já a região Sul tem 22,9 milhões de pessoas aptas a votar, sendo 14,7%. No Norte, são 12,9 aptos, sendo 8,3% do eleitorado). E no Centro-Oeste há 9,7 milhões eleitores, sendo 6,2% do total.

Já pessoas com o ensino médio completo somam 42.154.620 pessoas, sendo 27% do total. Já as pessoas analfabetas são 3,57%. Além disso, 93,9 pessoas se declararam solteiras e 52 mil casadas. Já eleitores com deficiência chegou a 1.451.846.

Conforme o TSE, 140.038.765 de eleitores brasileiros não fizeram a declaração de cor, sendo 89,8% do total. Mais de 8,5 milhões se declararam pardas (5,45%), 1,8 milhão se declararam pretas (1,16%) e 5,2 milhões de pessoas informaram que são brancas (3,3% do eleitorado).