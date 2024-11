Bastidores do debate: Boulos ouve Racionais no carro e Nunes tira spray bucal do paletó Embate decisivo da RECORD mostrou ataques e acusações, a uma semana do segundo turno em São Paulo Eleições 2024|Vivian Masutti e Fernando Mellis, do R7 20/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 00h09 ) twitter

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) durante o debate Reprodução

Logo ao chegar à RECORD, na noite deste sábado (19), para o debate promovido em parceria com o Estadão, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), disse a jornalistas que estava ouvindo Racionais MC’s no carro.

Ele voltou a citar o grupo de rap no embate contra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), ao vivo. “Você pode rir, mas não desacredita, pois a virada vai vir esta semana”, disse, em referência às pesquisas, que colocam Nunes à frente, com 53% das intenções de voto, contra 39% — no caso dos dados do Real Big Data.

Enquanto Boulos chegou a dar gargalhadas no intervalo, ao ver a própria imagem na TV, Nunes lançou mão de um spray bucal, que tirou estrategicamente do bolso do paletó, já na segunda metade do embate.

Mediado pelo jornalista Eduardo Ribeiro entre as 21h e as 23h, o programa foi exibido ao vivo também pelo Portal R7, pelo Playplus e pelas plataformas digitais da empresa. Foram, ao todo, três blocos.