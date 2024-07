Em SP, Nunes, Boulos e Datena estão tecnicamente empatados em 1º lugar, aponta pesquisa Pesquisa entrevistou 1.002 pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais Eleições 2024|Do R7 30/07/2024 - 07h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisa indica Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz Datena empatados tecnicamente em SP MONTAGEM/LECO VIANA//ESTADÃO CONTEÚDO/ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/GABRIEL SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

A pesquisa Quaest com os números mais atualizados da disputa pela prefeitura de São Paulo mostra que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 20% das intenções de voto, seguido por José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL), com 19% cada. Os dados são de um cenário estimulado, no qual os nomes dos possíveis candidatos são apresentados para os entrevistados. Pesquisa entrevistou 1.002 pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais, determinando um empate técnico entre os três.

Além dos três primeiros colocados, aparecem nas pesquisas outros candidatos, além da porcentagem de eleitores indecisos ou que afirmaram votar branco, nulo e aqueles que não vão votar.

Confira resultados na íntegra:

Ricardo Nunes (MDB): 20%

20% Luiz Datena (PSDB): 19%

19% Guilherme Boulos (PSOL): 19%

19% Pablo Marçal (PRTB): 12%

12% Tabata Amaral (PSB): 5%

5% Kim Kataguiri (União Brasil): 3%

3% Marina Helena (Novo): 3%

3% Altino (PSTU): 1%

1% Ricardo Senese (UP): 1%

1% Fernando Fantauzzi (DC): 0%

0% João Pimenta (PCO): 0%

0% Indecisos: 8%

8% Branco/Nulo/Não votará: 9%

Outros cenários

A pesquisa também trouxe alguns cenários sem a presença de certos pré-candidatos. A ideia é perceber a movimentação do eleitorado caso haja alguma mudança da lista de quem deve concorrer ao cargo.

Publicidade

Veja os dados:

Cenário 2

Lista sem Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO), que obtiveram índices de intenção de votos entre 1% e 0%.

Publicidade

Ricardo Nunes (MDB): 21%

21% Datena (PSDB): 19%

19% Guilherme Boulos (PSOL): 19%

19% Pablo Marçal (PRTB): 13%

13% Tabata Amaral (PSB): 6%

6% Kim Kataguiri (União Brasil): 2%

2% Marina Helena (Novo): 4%

4% Indecisos: 8%

8% Branco/Nulo/Não votará: 8%

Cenário 3

Lista sem Datena (PSDB), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO)

Ricardo Nunes (MDB): 24%

24% Guilherme Boulos (PSOL): 22%

22% Pablo Marçal (PRTB): 15%

15% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Kim Kataguiri (União Brasil): 3%

3% Marina Helena (Novo): 5%

5% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não votará: 14%

Cenário 4

Lista sem Datena (PSDB), Kim Kataguiri (União), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO)

Publicidade

Ricardo Nunes (MDB): 26%

26% Guilherme Boulos (PSOL): 23%

23% Pablo Marçal (PRTB): 15%

15% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Marina Helena (Novo): 6%

6% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não votará: 13%

Cenário 5

Lista sem Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Kim Kataguiri (União), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO)

Ricardo Nunes (MDB): 33%

33% Guilherme Boulos (PSOL): 24%

24% Tabata Amaral (PSB): 9%

9% Marina Helena (Novo): 8%

8% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não votará: 17%

Espontânea

Nesta modalidade de pesquisa, o entrevistado não tem acesso à lista prévia com os nomes dos candidatos. Assim, Boulos aparece com 9% e Nunes com 7%. O que chama atenção é o alto número de eleitores indecisos, 68% das pessoas.

Guilherme Boulos (PSOL): 9%

9% Ricardo Nunes (MDB): 7%

7% Pablo Marçal (PRTB): 4%

4% Datena (PSDB): 3%

3% Outros: 4%

4% Indecisos: 68%

68% Branco/Nulo/Não votará: 5%

2º Turno

Os entrevistadores também consultaram a intenção de votos em caso de um eventual segundo turno. São quatro cenários, com alguns candidatos principais.

Nunes x Bolos

Ricardo Nunes (MDB): 45%

45% Guilherme Boulos (PSOL): 32%

32% Branco/Nulo/Não votará: 17%

17% Indecisos: 6%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes (MDB): 46%

46% Pablo Marçal (PRTB): 22%

22% Branco/Nulo/Não votará: 24%

24% Indecisos: 8%

Nunes x Tabata

Ricardo Nunes (MDB): 47%

47% Tabata Amaral(PSB): 26%

26% Branco/Nulo/Não votará: 20%

20% Indecisos: 7%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 37%

37% Pablo Marçal (PRTB): 22%

22% Branco/Nulo/Não votará: 24%

24% Indecisos: 6%

Voto definitivo

A pesquisa também consultou os eleitores se a intenção de voto é definitiva ou existe margem para mudar a escolha. Os resultados mostraram que 56% afirmaram que podem alterar o voto inicial.

Definitiva: 42%

42% Pode mudar, caso algo aconteça: 56%

56% Não sabe/não respondeu: 2%