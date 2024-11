Nunes tem 51,7% da intenção de votos e Boulos 39,6% em São Paulo, diz pesquisa Levantamento aponta para 5,3% de votos nulos e brancos; 3,4% ainda não sabem em quem votar ou preferiram não responder Eleições 2024|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 09h25 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h23 ) twitter

Candidatos disputam segundo turno pela prefeitura de São Paulo Edu Moraes/RECORD - Arquivo

O candidato ao segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) tem 51,7% da intenção de votos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 39,6%. Os votos brancos e nulos somam 5,3% dos entrevistados e 3,4% não souberam ou preferiram não responder. Os dados, divulgados nesta terça-feira (22), são do Instituto Paraná Pesquisas.

O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-05509/2024 e coletou dados entre os dias 18 e 21 de outubro. O levantamento ouviu 1,5 mil eleitores e tem um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja dados da pesquisa estimulada ARTE/R7

Nos votos válidos, quando o estudo exclui os votos nulos, brancos e os eleitores indecisos, Ricardo Nunes aparece com 56,6% e Guilherme Boulos com 43,4%.

Ricardo Nunes lidera os votos válidos ARTE/R7

Em relação ao potencial eleitoral dos candidatos, a pesquisa aponta que 38,2% dos eleitores com certeza votariam em Ricardo Nunes e 33,7%, em Guilherme Boulos. Quanto à rejeição, 37,3% não votariam em Ricardo Nunes de jeito nenhum e 48,1% não votariam de jeito nenhum em Guilherme Boulos.

Candidatos disputam segundo turno das eleições ARTE

Segundo turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 51 vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês em 19 estados.

No primeiro turno, Nunes recebeu 29,48% dos votos e Boulos, 29,07%.