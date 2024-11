Nunes tem 54%, e Boulos, 37%, das intenções de votos no 2º turno em SP, diz pesquisa Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 51 vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro Eleições 2024|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 10h45 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h43 ) twitter

Candidatos se enfrentam no segundo turno Edu Moraes/RECORD - Arquivo

A mais recente pesquisa do Instituto Vox Brasil sobre as intenções de voto no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo (SP), divulgada nesta segunda-feira (21), aponta que Ricardo Nunes (MDB) tem 54,1% e Guilherme Boulos (Psol) tem 37,3%.

O segundo turno das eleições municipais ocorre, em todo o país, neste domingo (27).

O resultado foi obtido em um levantamento estimulado, no qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. A pesquisa fez 1.500 entrevistas entre os dias 11 e 12 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP – 00384/2024.

Confira os resultados:

Ricardo Nunes (MDB) : 54,1%

: 54,1% Guilherme Boulos (Psol) : 37,3%

: 37,3% Nulos/Brancos : 5,2%

: 5,2% Não souberam/Indecisos: 3,4%

Já nos votos válidos, quando se excluem os eleitores indecisos e aqueles que votariam nulo/branco, Nunes aparece com 59,2% e Boulos com 40,8%.

‌



Rejeição

A pesquisa também traz o índice de rejeição de cada candidato. Boulos aparece na frente com 46,5%, seguido por Nunes, com 27,7%.

Veja a lista completa:

Guilherme Boulos (Psol): 46,5%

46,5% Ricardo Nunes (MDB): 27,7%

27,7% Não rejeita nenhum: 12,2%

12,2% Não sabe: 13,6%

Segundo turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 51 vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês em 19 estados.

São Paulo é o estado com mais cidades nessa situação. São 18, entre elas a capital, que só conseguiu definir que Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputarão a prefeitura da cidade mais populosa do país, com quase 100% das urnas apuradas.