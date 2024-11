Nunes diz que PSOL é contra redução de impostos, e Boulos rebate

Atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB) disse que sua gestão reduziu impostos na capital, mas que o PSOL, do candidato Guilherme Boulos, foi contra os projetos de diminuição de tributos. Boulos negou a afirmação do adversário e ainda abordou uma declaração polêmica do vice de Nunes, Mello Araújo. Os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram neste sábado (19) de debate promovido pela RECORD e pelo Estadão.