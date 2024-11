‘Pelos que sonharam com a democracia e para os que virão’, diz Cármen Lúcia a eleitores Às vésperas do 2º turno, em pronunciamento, presidente do TSE destacou que as urnas são ‘seguras e auditáveis’ Eleições 2024|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 26/10/2024 - 20h44 (Atualizado em 26/10/2024 - 20h56 ) twitter

Cármen Lúcia chamou os eleitores para votar neste domingo Divulgação / TSE

Em pronunciamento na noite deste sábado (26), a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou que a participação dos eleitores no segundo turno das eleições é fundamental em razão dos que sonharam com a democracia no passado e o que desfrutarão dela no futuro.

“Pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo”, disse.

O segundo turno está agendado para este domingo (27), quando eleitores de 51 municípios, incluindo 15 capitais, voltarão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos, que assumirão os cargos para o período de 2025 a 2028.

A ministra agradeceu aos mais de 130 milhões de eleitores que compareceram às urnas no primeiro turno e convidou os eleitores nos municípios que terão segundo turno,a comparecer e exercer o direito de escolher o prfeito da cidade. Ela também agradeceu aos juízes, mesários e servidores da Justiça Eleitoral.

“O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social”, afirmou.

Ao fim, lembrou que as urnas são seguras e auditáveis, e estão preparadas para receber os votos.

“Quem não votou no primeiro turno, não só pode como deve ir às urnas neste domingo – se houver segundo turno em sua cidade. Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe e ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil. Tenham uma excelente noite e um feliz domingo de eleições! Muito obrigada!, afirmou.

Os eleitores que estavam aptos a votar mas não compareceram ao primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro, têm a oportunidade de exercer o voto no segundo turno. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição independente, o que significa que a ausência no primeiro turno não impede a participação na segunda etapa de votação.

Primeiro turno

No pronunciamento do primeiro turno, a ministra convidou os eleitores a exercerem o direito ao voto “com tranquilidade e com seriedade”.

Cármen Lúcia pontuou que “em nenhum outro momento da vida política, cada cidadã, cada cidadão é mais soberano que na hora do voto, que tem o seu sigilo garantido pela urna, absolutamente segura”. “Assim, cada pessoa escolhe o que lhe parece melhor”, afirmou.