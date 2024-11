Eleitores ausentes poderão votar no segundo turno; saiba o que fazer

No dia 27 de outubro, 51 municípios brasileiros terão segundo turno para a escolha de prefeitos. O eleitor que não participou do primeiro turno poderá votar. Para isso, é necessário justificar a ausência até o dia 5 de dezembro. Já quem não conseguir votar no segundo turno, tem até o dia 7 de janeiro do próximo ano para apresentar a justificativa. No dia das eleições, as justificativas poderão ser feitas por meio do aplicativo E-Título ou nos locais físicos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Não será permitida a modalidade de voto em trânsito nesta etapa das eleições.