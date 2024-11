Boulos e Nunes trocam críticas e apresentam propostas para a saúde em São Paulo

O candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) perguntou ao oponente Ricardo Nunes (MDB) sobre os remédios disponíveis para a população nas unidades de saúde da capital paulista. Antes de responder, o atual prefeito voltou ao tema da pergunta anterior e responsabilizou o governo federal pelo apagão que atingiu a cidade. Ao entrar no tema da saúde, Nunes criticou a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT na capital paulista e a do psolista Edmilson Rodrigues em Belém (PA). Ele ainda citou promessas para a área, como o Paulistão da Saúde. Na réplica, Boulos falou sobre sua proposta do Poupatempo da Saúde e questionou se Nunes reafirmava que o ex-presidente Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Na tréplica, Nunes se esquivou do tema Bolsonaro e enumerou mais propostas para a saúde. Ricardo então defendeu seus feitos como gestor municipal afirmando ter aumentado o orçamento destinado à saúde e inaugurado novas UPAs durante sua gestão. Ele também citou avanços na área da saúde pública sob sua administração. O debate continuou com trocas diretas entre os candidatos acerca das promessas realizadas anteriormente e dos desafios ainda existentes no setor da saúde em São Paulo.