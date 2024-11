Boulos responde a Roseann Kennedy como pretende aterrar os fios de energia elétrica da cidade

Roseann Kennedy, jornalista de política do Estadão, cita a alta quilometragem de fios aéreos na cidade de São Paulo e pergunta o plano de Guilherme Boulos para aterrá-los. O candidato do PSOL responde que o aterramento de fios é caro e que buscará apoio dos governos estadual e federal e do BNDES. Boulos destaca a intenção de iniciar o processo pelas regiões mais vulneráveis que sofrem mais apagões ao longo do ano. Ricardo Nunes (MDB) usa o tempo do seu comentário para explicar a privatização dos cemitérios na cidade.