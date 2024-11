Marcelo Godoy pergunta a Boulos sobre infiltração do crime no transporte público de São Paulo

Jornalista do Grupo Estado, Marcelo Godoy afirmou que foi uma licitação feita pelo PT, em 2015, que permitiu que cooperativa de perueiros atuassem no transporte público de São Paulo e, por consequência, a infiltração do crime organizado no setor. Com base nisso, ele perguntou como o candidato Guilherme Boulos vai convencer o eleitor de que o PCC vai ficar fora da área. Boulos se comprometeu a combater o crime no setor e disse que o rival Ricardo Nunes tem ligações com empresas suspeitas. No comentário, Nunes negou as acusações do rival e afirmou que interveio em empresas acusadas de relação com o crime.