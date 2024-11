Marcelo Godoy pergunta a Ricardo Nunes sobre segurança no centro de São Paulo

Jornalista do Estadão, Marcelo Godoy perguntou a Ricardo Nunes (MDB) se ele se sente seguro em caminhar da Praça da Sé ao Largo do Paissandu no horário das 23h. O atual prefeito citou ações suas na área da segurança pública, como a operação Delegada, e criticou parlamentares do PSOL e o próprio Guilherme Boulos por segundo ele, ter votado contra o aumento da pena para ladrões de celulares. No seu comentário, Boulos ironizou o fato de Nunes ter dito que viu crianças brincando à noite na Praça da Sé.