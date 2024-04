Escândalo no Burger King: empresa é condenada por obrigar funcionários a usar ingredientes vencidos

Em uma decisão recente, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a empresa que cuida da rede de fast food Burger King no Brasil por obrigar funcionários a mudarem a data de validade de ingredientes vencidos.

