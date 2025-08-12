Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

7 sinais de que algo na saúde pode não estar bem – e que costumam ser ignorados

Imagem: FreepikCansaço constante, dor de cabeça e irritabilidade são alguns dos sintomas que não podem ser ignorados

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Muitas vezes, convivemos com incômodos que parecem parte da rotina, mas, na verdade, são alertas de que tem alguma coisa fora do eixo.

Para saber mais sobre esses sinais e como eles podem impactar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.