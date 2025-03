A cada 100 mil mulheres 15 podem ter câncer de colo de útero Crédito da foto: HSR/divulgaçãoO mês de março é dedicado ao câncer de colo de útero. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma... Folha Vitória|Do R7 21/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h05 ) twitter

Oncologista Lourenço Cezana do HSR fala sobre câncer de colo do útero

O mês de março é dedicado ao câncer de colo de útero. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

