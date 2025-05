A gripe mata! Estados do Norte do País entraram em alerta na rede de saúde com recorde de internações para crise de respiração Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h56 ) twitter

Os Estados do Norte do País entraram em alerta na rede de saúde com recorde de internações para crise de respiração. O Amapá decretou emergência na sexta. O ano de2025 já registrou 64.985 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o Boletim InfoGripe divulgado na quinta-feira (22) pela FioCruz. Destes, 47,6% deram resultado positivo para algum vírus respiratório. Os vírus presentes são: Influenza A (17,85), Influenza B (1,3%), Vírus Sincicial Respiratório (44,2%), Rinovírus (24,5%) e SARS-CoV-2 (14,1%). Os dados da semana epidemiológica 20 (11/4 a 17/5) também relataram que 20 das 27 unidades federativas do País apresentaram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco com sinal decrescimento na tendência a longo prazo. Outro fato alarmante no levantamento é que a Influenza A tem se destacado como a principal causa de óbito entre idosos.

