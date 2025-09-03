A IA vai redefinir postos de trabalho, mas ela não é tão neutra assim… A IA chegou para otimizar funções mais básicas e repetitivas, tudo que puder ser estruturado, repetitivo e com alterativas mapeadas... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A IA chegou para otimizar funções mais básicas e repetitivas, tudo que puder ser estruturado, repetitivo e com alterativas mapeadas podem ser facilmente substituídas. E um estudo apresentado nas últimas semanas pela ONU em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho acenderam um novo alerta sobre as desigualdades que isso pode gerar aumentando a polarização de habilidades. E quem está na linha de frente dessa exclusão? Sim, as mulheres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda como a IA pode impactar o mercado de trabalho!

Leia Mais em Folha Vitória:

Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental

Rio Branco anuncia treinador que já subiu para a Série C; saiba quem é ele

Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Veja como foi a final