A IA vai redefinir postos de trabalho, mas ela não é tão neutra assim…
A IA chegou para otimizar funções mais básicas e repetitivas, tudo que puder ser estruturado, repetitivo e com alterativas mapeadas...
A IA chegou para otimizar funções mais básicas e repetitivas, tudo que puder ser estruturado, repetitivo e com alterativas mapeadas podem ser facilmente substituídas. E um estudo apresentado nas últimas semanas pela ONU em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho acenderam um novo alerta sobre as desigualdades que isso pode gerar aumentando a polarização de habilidades. E quem está na linha de frente dessa exclusão? Sim, as mulheres.
A IA chegou para otimizar funções mais básicas e repetitivas, tudo que puder ser estruturado, repetitivo e com alterativas mapeadas podem ser facilmente substituídas. E um estudo apresentado nas últimas semanas pela ONU em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho acenderam um novo alerta sobre as desigualdades que isso pode gerar aumentando a polarização de habilidades. E quem está na linha de frente dessa exclusão? Sim, as mulheres.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda como a IA pode impactar o mercado de trabalho!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda como a IA pode impactar o mercado de trabalho!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: