A queda de Charles do Bronx e o impacto brutal da perda de peso rápida

No último domingo (29), o Brasil assistiu com tristeza ao nocaute de Charles do Bronx no UFC 317, em Las Vegas. O lutador foi derrotado pelo adversário Ilia Topuria ainda no primeiro round, em pouco mais de dois minutos. Apesar do choque pelo resultado, quero te convidar hoje a olhar além do octógono, para um tema que influencia muito mais do que se imagina no desempenho dos atletas: a brusca perda de peso para atingir a categoria alvo.

Para entender melhor os impactos da perda de peso rápida no desempenho dos atletas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

