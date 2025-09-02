Acecraft: veja todos os códigos ativos para setembro de 2025 Aproveite os códigos de Acecraft liberados em setembro para ganhar Diamantes, Ouro e Power Cubes essenciais no jogo. Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Jogadores de Acecraft já podem garantir recompensas valiosas com os novos códigos promocionais liberados em setembro de 2025. O jogo, que mistura elementos de bullet-hell, roguelike e visual retrô, está fazendo sucesso com sua fórmula que lembra títulos como Cuphead e Vampire Survivors, especialmente nas fases aéreas repletas de projéteis e desafios crescentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

DIU x Implanon: o que você precisa saber para escolher o seu contraceptivo

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em banheiro de shopping no ES