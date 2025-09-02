Acecraft: veja todos os códigos ativos para setembro de 2025
Aproveite os códigos de Acecraft liberados em setembro para ganhar Diamantes, Ouro e Power Cubes essenciais no jogo.
Jogadores de Acecraft já podem garantir recompensas valiosas com os novos códigos promocionais liberados em setembro de 2025. O jogo, que mistura elementos de bullet-hell, roguelike e visual retrô, está fazendo sucesso com sua fórmula que lembra títulos como Cuphead e Vampire Survivors, especialmente nas fases aéreas repletas de projéteis e desafios crescentes.
Jogadores de Acecraft já podem garantir recompensas valiosas com os novos códigos promocionais liberados em setembro de 2025. O jogo, que mistura elementos de bullet-hell, roguelike e visual retrô, está fazendo sucesso com sua fórmula que lembra títulos como Cuphead e Vampire Survivors, especialmente nas fases aéreas repletas de projéteis e desafios crescentes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: