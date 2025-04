Acelerador Sirius desenvolve análise de rochas do pré-sal Foto: Ricardo Stuckert/PRAs análises geram imagens tridimensionais que permitem simulações da interação das rochas com fluidos como... Folha Vitória|Do R7 27/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Ricardo Stuckert/PR Pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), parte do Sirius, equipamento que produz a luz síncrotron, desenvolveram em parceria com a Petrobras uma estação experimental na linha de luz Mogno para estudar amostras de rocha reservatório de petróleo, extraídas do fundo do oceano por sondas da estatal.

Saiba mais sobre essa inovação e suas implicações no setor de petróleo consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Motorista atropela multidão e mata 9 pessoas em festival de rua no Canadá

Prosperidade, de Vargem Alta, estreia com vitória no Brasileirão Feminino

Idosa e menino foram baleados enquanto crianças brincavam na rua em Cariacica