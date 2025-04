Acidente na BR-101 deixa 3 mortos e pista interditada por 6 horas Foto: Leitor WhatsAppAcidente entre ônibus de turismo e carreta aconteceu em Anchieta; duas pessoas morreram no local e outra quando... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Leitor WhatsApp

Subiu para três o número de mortos no grave acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta. A colisão aconteceu por volta das 17h10 deste domingo (27), na altura do quilômetro 361 da BR-101, em Anchieta. Por conta do acidente, a pista ficou quase seis horas interditada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Paciente oncológica registra “vida após o câncer” em ensaio fotográfico

Dia do Trabalho: reconhecer, valorizar, construir

Ninguém quer