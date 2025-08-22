Acumulou! Quina não tem ganhador e prêmio chega a R$ 10 milhões
Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (22)
Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. O prêmio do próximo sorteio está acumulado em R$ 10 milhões.
Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. O prêmio do próximo sorteio está acumulado em R$ 10 milhões.
Para mais detalhes sobre os números sorteados e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre os números sorteados e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: