Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Acumulou! Quina não tem ganhador e prêmio chega a R$ 10 milhões

Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (22)

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. O prêmio do próximo sorteio está acumulado em R$ 10 milhões.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.