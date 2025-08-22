Acumulou! Quina não tem ganhador e prêmio chega a R$ 10 milhões Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (22) Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6806, da Quina, realizado na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. O prêmio do próximo sorteio está acumulado em R$ 10 milhões.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Saulo, Xanddy Harmonia e mais comandam a folia no Vital neste fim de semana

SOS sertão

Semana do Cinema e sessão vip SV Privilège Black no Cinemark