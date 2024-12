Alunos da Escola Americana de Vitória brilham no futsal e no vôlei Os atletas da Escola Americana de Vitória mostraram talento de sobra e foram campeões em torneios estaduais e nacionais no futsal e... Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h30 ) twitter

Os atletas da Escola Americana de Vitória brilharam no último fim de semana em dois importantes campeonatos esportivos. Em sua primeira participação nas finais da Copa Kids, os alunos do time masculino de futsal da EAV conquistaram o troféu de campeão nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13, todas na Série Ouro 1, a principal divisão da Copa.A final do evento aconteceu no último domingo, na arena do Tartarugão, em Vila Velha, e contou com a participação de fut24 escolas.

Saiba mais sobre as conquistas dos alunos e a importância do esporte na formação deles, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

