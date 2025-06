Ancelotti revela seus planos para Neymar na Seleção Brasileira Neymar com a camisa 10 em sua última partida pela Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)Ancelotti comemora a classificação antecipada do Brasil... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h56 ) twitter

Vitor Silva

Neymar com a camisa 10 em sua última partida pela Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF) Carlo Ancelotti está há pouco mais de duas semanas no comando da Seleção Brasileira, mas já cumpriu o primeiro desafio da nova jornada: classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para saber mais sobre os planos de Ancelotti para Neymar e a Seleção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

