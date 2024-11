Anitta e Jeito Moleque agitam pré-réveillon e virada de ano em Beach Club de Guarapari Anitta e Jeito Moleque agitam pré-réveillon e virada de ano em Beach Club de Guarapari Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 01h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h08 ) twitter

Anitta e Jeito Moleque agitam pré-réveillon e virada de ano em Beach Club de Guarapari

O fim de ano no Brava Beach Club, em Guarapari, será com agitação e grandes nomes da música brasileira. A casa preparou um cast de peso para se despedir de 2024 e dar as boas vindas ao ano novo. Dentre os destaques, está o show da cantora Anitta, uma das artistas brasileiras de maior renome internacional dos últimos anos. Ela sobe ao palco do Beach Club no dia 30 para o pré-réveillon, que contará também com apresentação de Cat Dealers.

