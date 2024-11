Aplicativo da Caixa apresenta instabilidade nesta segunda Aplicativo da Caixa apresenta instabilidade nesta segunda Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h50 ) twitter

Aplicativo da Caixa

Diversos usuários das redes sociais relatam instabilidade no aplicativo da Caixa Econômica Federal na manhã desta segunda-feira (11). Por volta de 10h, a plataforma Downdetector, que registra falhas em sites e aplicativos, já havia registrado mais de mil reclamações de usuários. LEIA TAMBÉM:>> "Bug do Nubank" libera saques de até R$ 1 mil sem limite e clientes correm aos caixas>> Alta da carne impulsionou o crescimento da inflação em outubro, aponta IBGE>> Casagrande planeja digitalizar 100% dos serviços do governo até 2025Segundo os registros, 48% das reclamações são por dificuldades no acesso no aplicativo móvel, cerca de 42% são por falhas no PIX e 10% por pagamento de contas.

