Avó de criança morta pelo pai diz que neta era autista: "Muito alegre, um doce" Ana Victória Silva dos Santos foi assassinada pelo pai, Welington Caio Silva Nogueira (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Ana Victória Silva dos Santos foi assassinada pelo pai, Welington Caio Silva Nogueira (Fotos: Reprodução/Redes sociais) O corpo de Ana Victória Silva dos Santos, criança de 8 anos que morreu após ter sido espancada pelo próprio pai em Cariacica, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, na manhã deste domingo (13). A avó da criança, mãe do suspeito, veio de Minas Gerais para fazer o reconhecimento da neta, com quem morava até o início deste ano.

