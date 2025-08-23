Babi e Jojô fazem história no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
Bárbara Domingos conquistou o melhor resultado de uma brasileira em Mundiais (Foto: Ivan Carvalho/CBG) O Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica termina somente no domingo (24), no Rio de Janeiro (RJ), mas já é histórico para as ginastas brasileiras. Na disputa individual, o País teve, pela primeira vez, duas finalistas no individual geral: Bárbara Domingos e Geovanna Santos.
