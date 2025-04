Bar em Vila Velha serve tira-gosto de boteco raiz desde 1977 Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaBar do Getúlio conquista os clientes com os famosos bolinhos de costela, torresmo crocante e música... Folha Vitória|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

Bar do Getúlio

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Chopp gelado, torresmo crocante, bolinho de costela com queijo e uma boa companhia: essa é a pedida certa em qualquer dia no Bar do Getúlio, em Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa tradição gastronômica!

