Baterias Moura lança campanha com uma viagem inusitada ao interior da bateria O que uma bateria é capaz de acionar, de fato? Se, por trás de cada comando do motorista, dentro da bateria, houvesse uma equipe de... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 07h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O que uma bateria é capaz de acionar, de fato? Se, por trás de cada comando do motorista, dentro da bateria, houvesse uma equipe de engenheiros garantindo que tudo aconteça do jeito certo? Essa é a provocação que conduz a campanha publicitária de Baterias Moura, criada pela Ampla. “A ação traz abordagem didática, lúdica e até inusitada sobre o funcionamento da bateria automotiva. Em vez de explorar apenas aspectos técnicos do produto, coloca o componente de energia no centro da ação, como uma espécie de painel de controle responsável por alimentar os dispositivos no carro.”, explica Rafael Nântua, diretor de Criação da Ampla.

Para saber mais sobre essa campanha inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três pessoas são baleadas em ataque à distribuidora de Maria Ortiz

Imposto de Renda: 20 milhões ainda não entregaram declaração

Loja de bolos é invadida no Centro de Vila Velha e suspeito é preso