Beast of Reincarnation é o novo jogo da Game Freak Beast of Reincarnation traz Japão pós-apocalíptico, combate intenso e legendas em português no PS5, Xbox e PC.

Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share