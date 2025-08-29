Bebê que teve o pé queimado em hospital ganha certidão de nascimento Foto: Folha Vitória/ Montagem Dez dias após o nascimento, os pais de José conseguiram registrá-lo. Ele continua internado após sofrer... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: Folha Vitória/ Montagem Sara Peisino, mãe do pequeno José, o recém-nascido que teve o pé esquerdo queimado logo após o parto no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, informou que registrou a criança e mostrou nas redes sociais a certidão de nascimento.

