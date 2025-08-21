Bebês carnívoros: até onde vão as tendências alimentares? Reprodução: Daisy Korpics/WSJ, iStockNa última semana, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem intitulada “Conheça os pais... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

Reprodução: Daisy Korpics/WSJ, iStock Na última semana, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem intitulada “Conheça os pais que estão criando ‘bebês carnívoros’, trocando purê de frutas por bife”. A matéria mostra famílias americanas que decidiram oferecer uma alimentação quase totalmente baseada em produtos de origem animal para seus filhos. Um dos casos é o de Dariya Quenneville: quando sua filha iniciou a introdução alimentar, ela não recebeu o tradicional purê de banana ou abacate. No prato, entraram gema de ovo crua e fígado de frango batido. Hoje, a menina consome principalmente carne, além de ovos e manteiga. A mãe descreve a criança como ‘um bebê fácil’, atribuindo esse comportamento à alimentação da dieta.

Para entender melhor os riscos e benefícios dessa prática, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

