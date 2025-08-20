Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em SP; saiba detalhes Foto: Reprodução/Instagram/@gato.opretoseteA ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h59 ) twitter

Folha Vitória

A ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste.

Para mais informações sobre o acidente e os detalhes do ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

