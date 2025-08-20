Logo R7.com
Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em SP; saiba detalhes

Foto: Reprodução/Instagram/@gato.opretosete

Folha Vitória|Do R7

A ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste.

