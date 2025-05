Biscoito recheado tira minutos da sua vida? Entenda o que diz o estudo Biscoito recheado. Foto: FreepikUma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com universidades da Dinamarca... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Biscoito recheado. Foto: Freepik Uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com universidades da Dinamarca e do Rio de Janeiro, indicou que o consumo de uma porção de biscoito recheado pode reduzir até 39,7 minutos de vida saudável. O estudo foi publicado na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health. Ele analisou os alimentos mais consumidos no Brasil, calculando seu impacto para a saúde e para o meio ambiente.

Para entender melhor os impactos do consumo de biscoitos recheados e outros alimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória abre agendamento para vacinação contra a gripe para toda população

Influenciadora mexicana é assassinada durante live no TikTok

Empresa de Viola Davis coproduzirá filme sobre Daiane dos Santos; entenda