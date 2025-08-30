Logo R7.com
Blue Lock Rivals: todos os códigos ativos para agosto de 2025 no Roblox

A lista completa com os códigos ativos de Blue Lock Rivals para agosto de 2025 no Roblox. Ganhe spins de estilo e fluxo com os novos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O anime e o futebol se unem em Blue Lock Rivals, e agosto traz novos códigos para turbinar suas jogadas. Os destaques incluem recompensas para o evento do Street Dribbler e a reformulação do Yukimiya.

