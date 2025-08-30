Blue Lock Rivals: todos os códigos ativos para agosto de 2025 no Roblox A lista completa com os códigos ativos de Blue Lock Rivals para agosto de 2025 no Roblox. Ganhe spins de estilo e fluxo com os novos... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 19h57 ) twitter

Folha Vitória

O anime e o futebol se unem em Blue Lock Rivals, e agosto traz novos códigos para turbinar suas jogadas. Os destaques incluem recompensas para o evento do Street Dribbler e a reformulação do Yukimiya.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

