Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal Ricardo Stuckert/PRNo total, 422 novos mercados foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros no atual governo Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h17 )

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta terça-feira (2) ter concluído negociação tarifária com o governo do Japão para exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos.

