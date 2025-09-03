Logo R7.com
Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Ricardo Stuckert/PRNo total, 422 novos mercados foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros no atual governo

Folha Vitória|Do R7

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta terça-feira (2) ter concluído negociação tarifária com o governo do Japão para exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos.

