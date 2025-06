Brasil na Copa de 2026: veja fotos da vitória que classificou a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)Vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vini Jr., classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2026... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Seleção Brasileira é a única que disputou todas as edições da Copa do Mundo. E vai continuar assim, já que garantiu a classificação para o Mundial do ano que vem, que acontece nos EUA, México e Canadá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

CEO da Nazca celebra 5.0 com ‘garden party’ na Orla do Canal

Ação social da Maranata transforma vidas com fé, serviço e acolhimento em Vitória

Comidas típicas de festa junina têm variação de preço de 63,88%