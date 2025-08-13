Brasil recebe réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu na 2ª Guerra; veja fotos Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 (Foto: Sergio Barzaghi / Secretaria de Comunicação... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h19 ) twitter

Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 (Foto: Sergio Barzaghi / Secretaria de Comunicação da cidade de São Paulo) O maior espaço dedicado para Anne Frank do mundo ficará no centro de São Paulo. O Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 e irão dedicar 900 m2 para contar a história da jovem judia que viveu durante o Holocausto e escreveu O Diário de Anne Frank, um dos livros mais vendidos da história.

