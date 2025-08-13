Brasil recebe réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu na 2ª Guerra; veja fotos
Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 (Foto: Sergio Barzaghi / Secretaria de Comunicação...
Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 (Foto: Sergio Barzaghi / Secretaria de Comunicação da cidade de São Paulo) O maior espaço dedicado para Anne Frank do mundo ficará no centro de São Paulo. O Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 e irão dedicar 900 m2 para contar a história da jovem judia que viveu durante o Holocausto e escreveu O Diário de Anne Frank, um dos livros mais vendidos da história.
Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 (Foto: Sergio Barzaghi / Secretaria de Comunicação da cidade de São Paulo) O maior espaço dedicado para Anne Frank do mundo ficará no centro de São Paulo. O Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 e irão dedicar 900 m2 para contar a história da jovem judia que viveu durante o Holocausto e escreveu O Diário de Anne Frank, um dos livros mais vendidos da história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este importante espaço cultural.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este importante espaço cultural.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: