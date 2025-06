Brasil só empata com o Equador na estreia de Ancelotti Carlo Ancelotti em sua estreia como treinador da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)A expectativa era grande, mas o resultado... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti em sua estreia como treinador da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) A expectativa era grande, mas o resultado e, principalmente, o desempenho pouco mudaram. Na estreia do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira empatou em 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para mais detalhes sobre a partida e a atuação da Seleção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Curupira: jacaré resgatado debilitado passa por tratamento intensivo

Idoso é preso ao agredir a mulher por não gostar da faxina feita na casa

Zagueiro capixaba é campeão e entra em seleção dos melhores do futebol russo