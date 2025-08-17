Bruxismo infantil: como o ranger dos dentes pode revelar problemas na saúde
Imagem: Canva/ReproduçãoDe 13% a 50% das crianças convivem com bruxismo infantil
O som do ranger de dentes durante o sono de uma criança pode parecer apenas um incômodo passageiro. No entanto, esse hábito — conhecido como bruxismo infantil — é muito mais do que um simples barulho noturno.
O som do ranger de dentes durante o sono de uma criança pode parecer apenas um incômodo passageiro. No entanto, esse hábito — conhecido como bruxismo infantil — é muito mais do que um simples barulho noturno.
Para entender melhor sobre o bruxismo infantil e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor sobre o bruxismo infantil e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: