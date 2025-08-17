Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bruxismo infantil: como o ranger dos dentes pode revelar problemas na saúde

Imagem: Canva/ReproduçãoDe 13% a 50% das crianças convivem com bruxismo infantil

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O som do ranger de dentes durante o sono de uma criança pode parecer apenas um incômodo passageiro. No entanto, esse hábito — conhecido como bruxismo infantil — é muito mais do que um simples barulho noturno.

Para entender melhor sobre o bruxismo infantil e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.