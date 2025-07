BTS é destronado no Spotify por grupo fictício de k-pop da Netflix Foto: Divulgação/BTSTrilha sonora de animação da Netflix leva grupo fictício ao topo do Spotify nos EUA, desbancando BTS e Blackpink... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Foto: Divulgação/BTSO grupo fictício de k-pop Saja Boys destronou o BTS, maior banda sul-coreana da atualidade, nas paradas do Spotify nos EUA. A concorrência inesperada surgiu da animação Guerreiras do K-Pop (KPop Demon Hunters, no original), da Netflix, lançada em 20 de junho.

Para saber mais sobre essa surpreendente reviravolta nas paradas musicais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

